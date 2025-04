Annega nella sua casa allagata

Monteu (CN) – Ieri Giuseppe Bracco un pensionato di 92 anni è morto annegato nella sua casa dove viveva solo invasa dalla piena. È riuscito a telefonare alla nipote Elena Cardona per chiedere aiuto che gli detto di salire al piano di sopra ma l’acqua era già altissima e non c’è riuscito. Poi l’acqua ha travolto il tavolo e i mobili e lui è finito sott’acqua morendo annegato. I soccorsi hanno tardato i quanto il paese era isolato e la nipote alla quale aveva chiesto aiuto era a Torino. Dopo aver telefonato ai soccorsi Elena ha lanciato un appello sui social affinché qualcuno andasse a salvare nonno Giuseppe. Quando sono arrivati i soccorritori per Giuseppe Bracco non c’era più niente da fare: era morto annegato. Bracco era uno storico falegname del paese di 800 anime in cui tutti si conoscono e dove tutti adesso lo ricordano come un gran lavoratore e u uomo gentile. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e all’ambulanza del 118, i Carabinieri che hanno constatato la morte per annegamento oltre a raccogliere gli elementi necessari per accertare la dinamica dei fatti e sono intervenuti in un’altra casa del paese dove hanno tratto in salvo un’anziana bloccata in casa.

Foto: Rai News