Genova – Stamane verso le dieci lungo la A26 Genova-Gravellona, nel tratto compreso tra il casello di Masone e il bivio con l’A10, due auto si sono tamponate, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone che si trovavano a bordo. Come al solito la viabilità è stata rallentata da lunghe code in direzione sud con automobili e mezzi pesanti che sono rimasti bloccati per alcune decine di minuti.