Giovane egiziano accoltellato stanotte, morto all’ospedale stamane

Abbiategrasso (MI) – Stanotte prima delle due, un giovane egiziano di 21 anni residente in città è stato accoltellato in Via Fusé, a pochi passi da un complesso popolare dove vivono molte famiglie di nordafricani, in una stradina dove non vi sono telecamere (?). Ricoverato all’ospedale di Legnano in gravissime condizioni, è deceduto in mattinata. Sul posto dell’aggressione si sono portati i sanitari del 118 e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica del mortale ferimento.