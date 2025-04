Il Ticino esonda, un cane ci finisce dentro ma lo tirano fuori i Pompieri

Pavia – Ieri sera un cane è rimasto intrappolato in una casetta situata negli orti lungo Via Don Bosco, a ridosso del fiume Ticino, rimanendo circondato dalle acque dell’esondazione in una zona completamente allagata. Stamane dopo l’alba a notare la presenza del cane sono stati alcuni residenti che hanno subito lanciato l’allarme. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che sono riusciti a raggiungere la casetta con un gommone. Dopo aver tranquillizzato l’animale, visibilmente spaventato ma cosciente, i soccorritori lo hanno imbracato e trasportato fino a riva. Quindi è stato portato da un veterinario per le cure necessarie. Fortunatamente le sue condizioni generali sono risultate buone, nonostante lo spavento e il freddo subiti.