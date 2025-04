Maltempo nel Nord-Ovest: aggiornamento della viabilità

Torino – Avanzano le operazioni di messa in sicurezza della rete stradale Anas colpita da un’eccezionale ondata di maltempo in particolare nel Nord-Ovest della Penisola.

In Piemonte, dopo la riapertura di ieri di alcune arterie stradali, è tornata regolarmente percorribile anche la statale 659 “delle Valli Antigorio e Formazza” a Formazza (VCO) interessata da una frana con versamento sul piano viabile di fango e detriti.

Completati gli interventi di disostruzione del rio prossimo alla carreggiata e la messa in sicurezza del corpo stradale è stata riaperta al traffico anche la statale 25 “del Moncenisio” dove è provvisoriamente in vigore il senso unico alternato all’altezza di San Martino di Venaus (TO).

In Valle d’Aosta è stata riaperta al traffico la strada statale 27 “del Gran San Bernardo” all’altezza di Saint-Rhèmy-en-Bosses, dove a causa del maltempo si è verificato un movimento franoso con caduta di alberi in carreggiata che è stato risolto.

Permangono le seguenti chiusure al traffico:

In Piemonte Chiusa al traffico la SS229 “Del Lago D’Orta” causa innalzamento del fiume Strona dal km 55,000 al km 58, 000, in località Omegna (VB). La SS549 “Di Macugnaga” è chiusa in tre tratti: all’altezza della Galleria Rio Valle causa allagamento dal km 23,874 al km 24,022 , in località Stabioli (VCO), al km 10,000 in località Calasca-Castiglione (VB), per la presenza di materiale in carreggiata, dovuta all’esondazione del torrente Anza, e per una frana dal km 11,600 al km 13,000, in località Bannio Anzino (VB).

In Valle d’Aosta La SS26 “Della Valle d’Aosta” è temporaneamente chiusa per una frana dal km 64,450 al km 68, 000, in località Montjovet (AO).



Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.