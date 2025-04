Mentre si dibatte sulla Logistica del Basso Piemonte, le aziende della Logistica dal Basso Piemonte se ne vanno

Capriata D’orba (AL) – Mentre a Genova si disquisisce di futuro logistico del Basso Piemonte, l’azienda francese FM Logistic se ne va da Capriata d’Orba pur essendo presente in tutto il mondo con 170 magazzini e oltre 27.000 dipendenti dei quali 234 lavorano qui da noi. La decisione (alla faccia dei relatori al simposio di Genova che si è svolto ieri) da almeno tre anni ha cominciato ad aumentare le perdite in maniera preoccupante passando da un risultato negativo di 1,6 milioni di euro nel 2022 a 6,4 milioni nel 2023 e a 12 milioni di euro del 2024. Le subentra la Number 1 Logistics Group Spa, società di logistica italiana con circa 4.000 dipendenti, che avrà la responsabilità di proseguire le attività un tempo svolte in Italia da FM.