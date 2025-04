Moto contro auto in autostrada: motocicista morto sul colpo

La Spezia – Nel primo pomeriggio di oggi verso le due un motociclista di 22 anni ha perso la vita sul colpo in un incidente mortale avvenuto in A12 all’altezza di Ceparana, tra Brugnato e La Spezia. Per cause in corso di accertamento da parte di Polstrada, il centauro è andato a schiantarsi contro un’auto che, per uno svincolo, proveniva in direzione opposta. Il veicolo si è incendiato, ferendo due persone. Il traffico è rimasto interrotto in entrambe le direzioni per consentire l’intervento dell’elicottero Drago. Si registrano tre chilometri di code mentre sono rimasti chiusi i caselli di Brugnato e Ceparana in direzione Livorno.