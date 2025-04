Calcio Serie C – Netta vittoria della Feralpisalò sulla Pro Vercelli

Salò (Feralpisalò – Pro Vercelli 2 – 0) – Missione compiuta per la Feralpisalò, che vincendo stasera per due a zero contro la Pro Vercelli nella trentasettesima giornata del Girone A di Serie C, è ufficialmente la migliore terza di tutti i gironi. Traguardo importante per i Leoni del Garda, in ottica della disputa dei playoff. Contro la compagine piemontese, che invece dovrà combattere in zona playout, anche nell’ultima giornata, la gara si sblocca a metà ripresa con il secondo centro con la maglia verdeblù di Soresen, poi nel finale è Santini a chiudere definitivamente la disputa.

Feralpisalò – Pro Vercelli 2 – 0

Feralpisalò (3-5-2): F. Rinaldi, F. Sorensen, N. Pasini, A. Rizzo, F. Vesentini, D. Hergheligiu, A. Brambilla, M. Zennaro, B. Boci, D. Di Molfetta, V. Crespi. In panchina: L. Liverani, E. Lovato, E. Cabianca, N. Cavuoti, A. De Francesco, T. Di Marco, S. Diop, A. Luciani, T. Maistrello, C. Santini, G. Tomaselli, M. Verzeletti. All: Stefano Diana.

Pro Vercelli (4-4-2): D. Franchi, G. Clemente, L. Serpe, A. Sbraga, R. Iezzi, F. Contaldo, A. Schenetti, S. Emmanuello, E. Pino, G. Comi, G. Coppola. I panchina: M. Rizzo, J. Antolini, L. Benacquista, A. Burruano, A. Cirillo, S. Condello, G. Gaglioti, A. La Rosa, S. Marchetti, O. Niang, A. Romairone, C. Rutigliano, J. Siafá. All: Marco Banchini.

Gol: 25′ st F. Sorensen (F), 48′ st C. Santini (F).

Arbitro: L. Maccarini.

Ammoniti: F. Sorensen (F), D. Di Molfetta (F), D. Franchi (P).