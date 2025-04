Fiamme in Duomo, i preti devono interrompere la veglia pasquale e chiamare i Pompieri

Cuneo – Ieri sera 19 aprile 2025 in Duomo verso le dieci, durante la veglia pasquale, per cause in corso di accertamento è scoppiato un incendio partito da un confessionale. La celebrazione è stata interrotta, mentre le fiamme si sono propagate al fondo della navata centrale e anche un tendaggio è andato a fuoco. Dopo un battesimo e le cresime officiate dal vescovo, Piero Delbosco, i fedeli attendevano la comunione nella cattedrale gremita. Grazie all’intervento di uno dei presenti, che ha azionato un estintore, è stato possibile contenere le fiamme fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la chiesa. I fedeli sono scappati uscendo dal cortile della casa parrocchiale, attraverso la sacrestia.