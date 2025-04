Pallacanestro Serie A – La Bertram gioca male ma sfiora la vittoria

Treviso (Universo Treviso – Bertram Tortona 92 – 91) – Bertram Derthona con una grande rimonta nell’ultimo quarto, sfiora la vittoria. Purtroppo per i tortonesi la Bertram fatica a creare con frequenza buoni tiri. I Leoni restano a contatto nel parziale e si fanno trovare pronti a “corrente alternata” al più vivace duello realizzativo che si accende verso il primo mini break. All’intervallo la Bertram chiude a –16 alla sosta lunga. La reazione dei Leoni è arrivata grazie a un grande Baldasso che insieme a Vital e Denegri suggella un’incredibile risalita fino a –1, per cui si decide tutto nell’ultimo minuto di gioco: Denegri piazza da tre la zampata del sorpasso, risponde allo stesso modo Bowman per far esplodere di gioia il PalaVerde.

Universo Treviso – Bertram Tortona 92 – 91 (25-20;33-22;19-17;15-32)

Nutribullet Treviso: Mascolo 3, Bowman 31, Olisevicius 25, Caroline ne, Paulicap 7, Spinazzè ne, Harrison ne, Torresani 2, Mazzola 3, Pellegrino 8, Macura 9. All. Vitucci

Bertram Derthona Tortona: Vital 16, Kuhse 9, Gorham 11, Candi 4, Denegri 13, Diodati ne, Baldasso 16, Kamagate 6, Biligha 4, Severini 6, Weems 2, Zerini 4. All. De Raffaele