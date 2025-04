Pallacanestro Serie A2 – Basket A2 maschile: Reale Mutua fatica ma batte il Piacenza

Torino (Reale Mutua – Assigeco Piacenza 93-83) – Nella penultima giornata della stagione regolare festeggiando la decima vittoria nelle ultime dodici partite, la settima di fila tra le mura amiche: un ruolino che ha permesso a coach Moretti e ai suoi ragazzi di tornare a ridosso della zona playoff. Nella prima metà di gara non c’è stata partita coi Gialloblù all’arrembaggio, in una gara a briglie sciolte. Il vantaggio dei padroni di casa si stabilizzava intorno ai 20 punti (49-29; 56-33), ma il Piacenza disputava un terzo periodo di buona levatura che favoriva la rimonta (69-63), riducendo il margine a 5 (72-67). Tornavano in cattedra i torinesi che vincevano con dieci pubti di vantaggio.

Reale Mutua Torino – Assigeco Piacenza 93-83 (33-14, 25-25, 14-28, 21-16)

Reale Mutua: Gallo 12, Severini 15, Avino, Taylor 22, Montano 9, Seck 6, Ladurner, Schina 11, Ajayi 15, Garuzzo, Osatwna 3.

All. Moretti

Assigeco Piacenza: Querci 8, Marks 21, Gajic, D’Almeida 2, Suljanovic 12, Bonacini 14, Serpilli 9, Gilmore 17.

All. Manzo.

Arbitri: Wassermann, Maschietto, Cattani.

Foto: Sport Piacenza