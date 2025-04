Precipita dal terzo piano: morto sul colpo

Legnano (MI) – Stamane verso le sei un giovane di 21 anni originario della Costa d’Avorio è morto precipitando dal terzo piano di un condominio di Via Grigna, a Legnano. Secondo la Polizia intervenuta sul posto per gli accertamenti necessari a stabilire le cause del tragico incidente si tratterebbe di una caduta accidentale. Il giovane non era solo in casa quando si sarebbe sporto dalla finestra del soggiorno, forse per prendere qualcosa, ed è caduto. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.