Calcio Serie A – Il Bologna batte l’Inter con un gol all’ultimo minuto

Bologna (Bologna 1 – Inter 0) – Il Bologna ha battuto l’Inter con un gol al 94’ di Orsolini. Partita sostanzialmente equilibrata, ma coi padroni di casa che sono cresciuti a partire dalla seconda metà del primo tempo. Il Bologna ha trovato il guizzo della vittoria in “Zona Cesarini” in pieno recupero al 94’ con Orsolini che ha fatto centro da una rimessa laterale.

Bologna – Inter 1 – 0

Bologna (4-2-3-1): 34 Ravaglia; 2 Holm, 31 Beukema, 26 Lucumí, 33 Miranda; 20 Aebischer (6 Moro 88′), 8 Freuler; 11 Ndoye (28 Cambiaghi 77′), 21 Odgaard (80 Fabbian 88′), 30 Dominguez (7 Orsolini 70′); 24 Dallinga (9 Castro 77′). In panchina: 23 Bagnolini, 25 Pessina, 5 Erlic, 17 El Azzouzi, 18 Pobega, 22 Lykogiannis, 29 De Silvestri, 39 Pedrola. All.: Italiano.

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni (32 Dimarco 65′); 36 Darmian (31 Bisseck 88′), 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan (16 Frattesi 65′), 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro (8 Arnautovic 88′), 11 Correa (99 Taremi 69′). A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 21 Asllani, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 59 Zalewski. All.: Inzaghi.

Gol: 94′ Orsolini (B).

Arbitro: Colombo.

Ammoniti: Mkhitaryan (I), Ndoye (B), Bastoni (I), Correa (I), Orsolini (B).

Recuperi: 2+4.

Espulsi: Vincenzo Italiano (B) e Massimiliano Farris (I).

Foto: Eurosport