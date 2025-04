Calcio Serie A – Impresa dell’Atalanta che batte il Milan a San Siro

Milano (Milan – Atalanta 0 – 1) – Si chiude con una sconfitta la 33ª giornata di Serie A per il Milan, che a San Siro cede all’Atalanta per 0-1 andata in gol con nel secondo tempo di Éderson. Sterile “batti e ribatti” nel primo tempo. Nella ripresa i Rossoneri sono più brillanti ma arriva la doccia fredda del vantaggio ospite, con Éderson a chiudere un’azione corale al 62′.

Milan-Atalanta 0-1

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori (38’st Chukwueze), Gabbia, Pavlovi; Jiménez (30’st João Félix), Fofana, Reijnders, Hernández; Pulisic (30’st Sottil), Jovi (30’st Abraham), Leão (38’st Gimenez). In panchina: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Thiaw; Bondo, Musah. All.: Conceição.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Bellanova, Hien, Djimsiti (14’st Tolói); Cuadrado (14’st Ruggeri), De Roon, Éderson, Zappacosta (14’st Kossounou); Pašali (35’st De Ketelaere), Lookman; Retegui (46’st Sulemana). In panchina: F. Rossi, Rui Patricio; Brescianini, Maldini, Samardži. All.: Gasperini.

Gol: 17’st Éderson (A).

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Ammoniti: 11’st Cuadrado (A).

Foto: Eurosport