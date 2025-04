Cerca la casa d’un amico ma si perde nel bosco: ritrovato dai Pompieri

Montalto Carpasio (IM) – Stamane i Vigili del Fuoco dopo una notte di ricerche hanno tratto in salvo un turista inglese che ieri s’era perso nei boschi della zona mentre seguiva un sentiero per raggiungere l’abitazione di un connazionale. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi. In zona si sono portati i Vigili del Fuoco che in due ore di ricerche l’hanno trovato e soccorso. Sono stati utilizzati sia i cani che i droni in dotazione equipaggiati con speciali antenne in grado di individuare segnali dei cellulari delle persone che si stanno cercando. L’uomo, infreddolito ma in buone condizioni, è stato affidato al personale sanitario della Croce Verde di Arma di Taggia che l’ha accompagnato a destinazione.