Ferrari terza con Leclerc al GP d’Arabia

Gedda (Arabia Saudita) – Oscar Piastri su McLaren ha vinto il Gp dell’Arabia Saudita del 20 aprile 2025, Charles Leclerc é terzo con la Ferrari, per la prima volta sul podio nel Mondiale 2025 nella gara serale sul circuito di Gedda lungo 6,174 km, 50 i giri. Verstappen mantiene la posizione su Piastri ma tagliando in curva 1 e i commissari gli infliggono una penalizzazione di 5’ (che sconterà al primo pit stop), poi Russell, Leclerc, Antonelli, Hamilton, Sainz, Norris, Albon e Alonso. Subito contatto tra Gasly e Tsunoda entrambi a muro ed ingresso della safety car. Costretti al ritiro entrambi i piloti. Esce la safety car e si riparte al quarto giro. Charles Leclerc cambia passo dopo la sosta ai box, é stato promosso a pieni voti. Il pilota del Cavallino pennella gli ultimi 20 giri con le gomme dure. Il monegasco passa di prepotenza la Mercedes di George Russell e nel finale resiste al ritorno di Lando Norris, che chiude la gara al quarto posto. Lewis Hamilton, con l’altra Ferrari, non si sposta rispetto alla posizione di partenza: l’inglese è settimo, dietro alle Mercedes di Russell e Kimi Antonelli.

Ordine d’Arrivo

Oscar Piastri (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Carlos Sainz (Williams) Alexander Albon (Williams) Isack Hadjar (Racing Bulls) Liam Lawson (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Nico Hulkenberg (Kick Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Jack Doohan (Alpine) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

Ritirati: Yuki Tsunoda (Red Bull) e Pierre Gasly (Alpine).

Classifica Piloti

Oscar Piastri McLaren 99 Lando Norris McLaren 89 Max Verstappen Red Bull 87 George Russell Mercedes 73 Charles Leclerc Ferrari 47 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 38 Lewis Hamilton Ferrari 31 Alexander Albon Williams 20 Esteban Ocon Haas 14 Lance Stroll Aston Martin 10 Pierre Gasly Alpine 6 Nico Hulkenberg Sauber 6 Oliver Bearman Haas 6 Yuki Tsunoda Red Bull 5 Isack Hadjar Racing Bulls 5 Carlos Sainz Williams 5 Liam Lawson Racing Bulls 0 Jack Doohan Alpine 0 Gabriel Bortoleto Sauber 0 Fernando Alonso Aston Martin 0

Classifica Costruttori