Ladro entra e uccide il domestico

Milano – Oggi pomeriggio verso le sei e mezza un immigrato irregolare del Gambia di 29 anni con precedenti penali è entrato in un appartamento ma, sorpreso dal domestico, l’ha ucciso strangolandolo. È accaduto in un alloggio di un condominio di Via Giovanni Randaccio. A fare la macabra scoperta, oggi pomeriggio verso le sei e mezza, è stato il padrone di casa che, tornando a casa, ha trovato la porta aperta e il corpo del domestico, un cittadino filippino di 62 anni, a terra ormai morto. Ha subito chiamato la Polizia. Gli agenti sono arrivati sul posto trovando, ancora chiuso dentro l’appartamento, l’assassino che è stato arrestato.