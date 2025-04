Pino marittimo si abbatte sulla strada

Genova – Per fortuna non passava nessuno nel primo pomeriggio di oggi quando in Via Carrara, un gigantesco pino marittimo, alto circa 20 metri, per cause in corso di accertamento si è sradicato improvvisamente crollando sulla strada da un giardino privato. È precipitato con un boato assordante, invadendo la carreggiata. Nessun mezzo, nemmeno parcheggiato, è stato colpito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, due squadre della Polizia Municipale e un’ambulanza inviata per precauzione dal 112.