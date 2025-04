Genova – Pur non ripetendosi la tragedia che ha causato la morte di Francesca Testino, travolta da una palma in piazza Paolo da Novi, in città continuano a crollare alberi: due pini crollati ai giardini Coco, in corso Aurelio Saffi, un altro in via Carrara, a Quarto. La causa sarebbe il maltempo che ha causato cedimenti che avrebbero potuto avere conseguenze serie. Invece, per fortuna nessuno è rimasto coinvolto.