Alessandria – Oggi pomeriggio alcuni passanti hanno dato l’allarme perchè in Piazza Garibaldi si stava svolgendo una violenta lite fra due uomini di cui uno armato di pistola. Sul posto i Carabinieri che hanno riportato la calma e durante la perquisizione personale hanno effettivamente trovato una pistola nella tasca di uno dei due ma per fortuna si trattava di una pistola giocattolo. Alla fine i due litiganti sono finiti in caserma a disposizione dell’autorità giudiziaria.