Durante un’escursione in riva al Tanaro un giovane di 14 anni sparisce inghiottito dal fiume

Verduno (CN) – Un giovane di 14 anni è sparito nel Tanaro. Era lì con tre amici per un’escursione in riva al fiume approfittando della giornata ancora libera dagli impegni scolastici. Raggiunta un’ansa nella quale è possibile calarsi in acqua, ne hanno approfittato per un bagno quando improvvisamente uno di loro è scomparso. È stato uno di loro a dare l’allarme verso la mezza consentendo le ricerche rese difficili dall’alto livello delle acque e dalla loro torbidità dopo le piogge dei giorni scorsi. Sul posto si sono subito portati i Vigili del Fuoco coadiuvati dai sommozzatori del Nucleo Speleo Alpino Fluviale. La zona è stata sorvolata da due elicotteri Drago dei Vigili del Fuoco arrivati da Torino e da Varese. Sul posto anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.