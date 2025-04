Elenco dei Cardinali del Conclave che eleggeranno il nuovo Papa

Conclave: composizione dei Cardinali per area geografica Tabella per Continenti Continente Elettori Non Elettori Totale • Europa 53 61 114 • America del Nord 16 12 28 • America Centrale 4 4 8 • America del Sud 17 15 32 • Africa 18 11 29 • Asia 23 14 37 • Oceania 4 0 4 • Totale 135 117 252 Tabella per Nazioni – Europa – Paese Elettori Non Elettori Totale • Albania 0 1 1 • Austria 0 1 1 • Belgio 1 0 1 • Bosnia ed Erzegovina 1 0 1 • Croazia 1 0 1 • Francia 5 3 8 • Germania 3 3 6 • Irlanda 0 1 1 • Italia 17 34 51 • Lettonia 0 1 1 • Lituania 1 2 3 • Lussemburgo 1 0 1 • Malta 1 0 1 • Paesi Bassi 1 0 1 • Polonia 4 1 5 • Portogallo 4 2 6 • Regno Unito 3 1 4 • Repubblica Ceca 0 1 1 • Romania 0 1 1 • Serbia 1 0 1 • Slovenia 0 1 1 • Spagna 5 8 13 • Svezia 1 0 1 • Svizzera 2 0 2 • Ungheria 1 0 1 • Totale 53 61 114 – America del Nord – Paese Elettori Non Elettori Totale • Canada 4 1 5 • Messico 2 4 6 • Stati Uniti d’America 10 7 17 • Totale 16 12 28 – America Centrale – Paese Elettori Non Elettori Totale • Cuba 1 0 1 • El Salvador 0 1 1 • Guatemala 1 0 1 • Haiti 1 0 1 • Honduras 0 1 1 • Nicaragua 1 0 1 • Panama 0 1 1 • Repubblica Dominicana 0 1 1 • Totale 4 4 8 – America del Sud – Paese Elettori Non Elettori Totale • Argentina 4 4 8 • Bolivia 0 1 1 • Brasile 7 1 8 • Cile 1 3 4 • Colombia 1 2 3 • Ecuador 1 0 1 • Paraguay 1 0 1 • Perù 1 2 3 • Uruguay 1 0 1 • Venezuela 0 2 2 • Totale 17 15 32 – Africa – Paese Elettori Non Elettori Totale • Algeria 1 0 1 • Burkina Faso 1 0 1 • Capo Verde 1 0 1 • Congo (Repubblica Democratica del) 1 0 1 • Costa d’Avorio 2 0 2 • Etiopia 1 0 1 • Ghana 1 0 1 • Guinea 1 0 1 • Kenya 1 0 1 • Madagascar 1 0 1 • Mali 0 1 1 • Marocco 1 0 1 • Mauritius 0 1 1 • Mozambico 0 1 1 • Nigeria 1 3 4 • Repubblica Centrafricana 1 0 1 • Rwanda 1 0 1 • Senegal 0 1 1 • Sud Africa 1 1 2 • Sud Sudan 1 0 1 • Sudan 0 1 1 • Tanzania 1 1 2 • Uganda 0 1 1 • Totale 18 11 29 – Asia – Paese Elettori Non Elettori Totale • Bangladesh 0 1 1 • Cina 1 2 3 • Corea 1 1 2 • Filippine 3 2 5 • Gerusalemme 1 0 1 • Giappone 2 0 2 • India 4 2 6 • Indonesia 1 1 2 • Iran 1 0 1 • Iraq 1 0 1 • Laos 0 1 1 • Libano 0 1 1 • Malaysia 1 0 1 • Mongolia 1 0 1 • Myanmar 1 0 1 • Pakistan 1 0 1 • Singapore 1 0 1 • Sri Lanka 1 0 1 • Thailandia 1 1 2 • Timor Orientale 1 0 1 • Vietnam 0 2 2 • Totale 23 14 37 – Oceania – Paese Elettori Non Elettori Totale • Australia 1 0 1 • Nuova Zelanda 1 0 1 • Papua Nuova Guinea 1 0 1 • Tonga 1 0 1 • Totale 4 0 4 Nel Collegio Cardinalizio sono rappresentati 7 Continenti con 94 Paesi, 71 dei quali hanno Cardinali elettori.