Ennesimo suicidio: uomo si fa travolgere da un treno

Villastellone (TO) – Stamane un uomo – di cui non si conoscono ancora le generalità – si è tolto la vita facendosi travolgere da un treno in transito vicino alla stazione, sulla linea ferroviaria Torino-Savona. La circolazione è stata immediatamente sospesa tra Trofarello e Carmagnola per le verifiche del caso da parte delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti Polfer, Carabinieri, Pompieri e il personale del 118. Inutili i soccorsi. I treni Regionali hanno subito ritardi e limitazioni di percorso. Per ridurre i disagi sono state attivate delle corse con autobus.