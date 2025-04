Tortona (AL) – Oggi pomeriggio verso l’una e mezza lungo l’autostrada A7 Milano-Serravalle-Genova nel tratto tra la diramazione Predosa-Bettole e lo svincolo per Tortona, in direzione Milano, per cause in corso di accertamento da parte di Polstrada tre auto si sono scontrate (probabilmente si tratta di un tamponamento) e sarebbero quattro le persone rimaste ferite ma non in gravi condizioni. Sul posto i Vigili del Fuoco, ambulanze del 118 e la Polizia Stradale.