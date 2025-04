Abbandona due gattini dentro un trasportino sul marciapiede: denunciato

Genova – Ieri sera la Polizia è intervenuta con una pattuglia in Via Lanza nel quartiere di Rivarolo dove era stato segnalato l’abbandono di due gattini da parte di un uomo che ha lasciato i due animali in un trasportino sul marciapiede. La scena è stata notata da una donna residente nel palazzo di fronte che è scesa in strada e, insieme ad alcuni condomini, s’è presa cura dei due gatti, chiamando poi i soccorsi. Prima dell’arrivo delle forze dell’ordine e della Croce Gialla, sul posto è giunto il cognato dell’uomo di 28 anni che aveva abbandonato i due animali, pretendendo la restituzione. I residenti si sono rifiutati e prima che la situazione potesse degenerare, gli agenti giunti sul posto hanno ricostruito l’accaduto e, visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, hanno denunciato il 28enne per abbandono di animali. I gattini sono stati affidati alla Croce Gialla.