Alessandria – Incidente stradale ieri sera al Quartiere Cristo in Via Carlo Marx: una donna di 71 anni per cause in corso di accertamento è stata investita da un’auto mentre era a bordo strada. Sul posto le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare la donna all’ospedale in codice giallo. Si stanno raccogliendo gli elementi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.