Duello rusticano in strada: intervengono i Carabinieri

Bistagno (AL) – Ieri era sono dovuti intervenire gli uomini della Benemerita per sedare un duello fra due uomini che si stavano menando nelle vicinanze di un locale del centro. S’ignorano per ora le motivazioni dell’alterco anche se non si esclude che sia dovuto a motivi derivanti dallo spaccio di droga. Gli Uomini della Benemerita sono arrivati dopo che uno dei protagonisti, colpito al volto durante una discussione, era tornato con un bastone in mano e l’hanno disarmato riportando la calma. L’aggressore è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Acqui Terme, dove è stato medicato al volto e successivamente dimesso. Intanto i Carabinieri stanno effettuando i rilievi del caso per accertare i fatti.