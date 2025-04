Giovane di 14 anni si schianta col monopattino contro un’auto e finisce all’ospedale

Vigevano (PV) – Ieri pomeriggio verso le sei in Via Liguria un giovane di 14 anni alla guida di un monopattino elettrico per cause in corso di accertamento si è scontrato frontalmente con un’auto che proveniva in senso inverso. L’automobilista si è immediatamente fermato per prestare soccorso al giovane e ha chiamato i soccorsi. Sul posto un’ambulanza del 118 e ua pattuglia della Polizia. Il giovane è stato trasportato in codice giallo al Policlinico San Matteo per un trauma ma le sue condizioni non sembrano essere preoccupanti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per prendere i rilievi necessari a stabilire la dinamica dell’incidente e gestire il traffico su strada.