La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per venti milioni di euro a una banda presente anche ad Alessandria

Piacenza – La Guardia di Finanza ha sequestrato immobili, terreni, società, auto di lusso, conti correnti e oltre 20 milioni di euro. Si tratta di un sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca dei beni. Nel sequestro un rinomato stabilimento balneare, situato in una nota ed esclusiva località turistica ligure, di 6 immobili di pregio, situati nella provincia di Piacenza, di 66 tra fabbricati, capannoni e pertinenze oltre a 77 terreni, ubicati nel piacentino, in provincia di Milano, Brindisi, Novara, Cuneo, Alessandria, oltre al comune di Chiavari (Genova). Le Fiamme Gialle fanno sapere inoltre che hanno sequestrato a otto società, con sede rispettivamente a Piacenza e Milano, quote societarie, 9 autovetture, di cui ben 6 di lusso (una Ferrari 488, una Porsche 911 Carrera 4, due Porsche Macan, un’Audi Rsq8, un’Audi Q3), 3 motocicli, conti correnti e liquidità. Beni che, sebbene formalmente intestati a familiari e persone di fiducia, sono risultati essere nella piena e diretta disponibilità di un soggetto, residente nel piacentino, ritenuto responsabile dei reati di associazione per delinquere, frode all’Iva e riciclaggio, connessi alla commercializzazione illecita di prodotti energetici e petroliferi nel territorio nazionale. È stata inoltre smantellata la banda criminale composto da 59 soggetti e 13 imprese, con ramificazioni in Italia e all’estero. Nell’ambito delle indagini è stata data esecuzione di 8 misure cautelari personali nei confronti dei vertici dell’associazione. L’attività fraudolenta si svolgeva principalmente nella provincia piacentina oltre che in Lombardia, Liguria, Piemonte e Puglia.