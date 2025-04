Minge per strada, importuna i passanti e aggredisce i Carabinieri: arrestato

Alessandria – Aveva compiuto una minzione in Corso Roma poi, con un compare, aveva importunato alcuni passanti. I fatti risalgono a ieri. Qualcuno ha chiamato i Carabinieri che rono intervenuti sul posto arrestando il primo, un uomo di 54 anni, per atti osceni in luogo pubblico, resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per non aver fornito le generalità. Il compare di 48 anni invece è accusato solo di non aver fornito le generalità. Il più anziano è stato portato in caserma dove ha continuato ad aggredire e offendere i carabinieri: è così scattato l’arresto.