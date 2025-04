Calcio Coppa Italia – Il Milan distrugge l’Inter e vola in finale

Milano (Inter – Milan 0-3) – Un Milan cinico prevale nel derby e si qualifica alla Finale di Coppa Italia Frecciarossa. Forte partenza dell’Inter che mette in difficoltà Avvio di gara di marca nerazzurra, col Milan che non riesce a contenere le folate offensive degli uomini di Inzaghi, che sprecano molte occasioni. Darmian a tu per tu con Maignan angola troppo il diagonale, Taremi e Lautaro Martinez sono poco lucidi nelle loro opportunità di tiro, Dimarco colpisce la traversa al 23`. Al 36` colpo di coda del Milan, che passa in vantaggio alla prima conclusione nello specchio, un bel colpo di testa di Jovic che anticipa Darmian e insacca su cross perfetto di Jimenez. Nella ripresa ua doppietta di Jovic chiude la pratica. A nulla servono i tentativi di Inzaghi di raddrizzare la gara con un quadruplo cambio (dentro Zalewski, Frattesi, Arnautovic, Calhanoglu), ma i Rossoneri mostrano maggior fiducia e controllo del match. Mentre i Nerazzurri si sbilanciano in avanti il Milan cinico approfitta degli ampi spazisegnando all’85` il 3 – 0 con Reijnders.

Inter-Milan 0-3

Inter (3-5-2): Martinez J; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian (38′ st Correa), Barella (8′ st Frattesi), Asllani (8′ st Calhanoglu), Mkhitaryan, Dimarco (8′ st Zalewski); Lautaro Martinez, Taremi (8′ st Arnautovic). In panchina: Sommer, Di Gennaro, Acerbi, Berenbruch, C. Augusto, Cocchi, Pavard. Allenatore: Inzaghi

Milan (3-4-2-1): Maignan; Pavlovic, Gabbia (15′ st Thiaw), Tomori; T. Hernandez (42′ st Bartesaghi), Reijnders (42′ st Joao Felix), Fofana, Jimenez; Leao, Pulisic (33′ st Loftus-Cheek); Jovic (33′ st Abraham). A disposizione: Sportiello, Torriani, Bondo, Chukwueze, Florenzi, Gimenez, Musah, Sottil, Terracciano. Allenatore: Conceiçao

Gol: 36′ Jovic (M), 5′ st Jovic (M), 40′ st Reijnders (M).

Arbitro: Doveri.

Ammoniti: Calhanoglu (I).

Foto: Fanpage