Calcio Serie A – Con una doppietta il Toro liquida l’Udinese

Torino (Torino – Udinese 2-0) – Il Torino vince davanti ai propri tifosi battendo l’Udinese con due gol messi a segno rispettivamente da Adams al 39’ e da Ali Dembelé all’85’. Con questa vittoria, i Granata raggiungono la decima posizione con 43 punti, mentre l’Udinese resta a 40.

Torino – Udinese 2-0

Torino (4-2-3-1): V. Milinkovi?-Savi?, M. Pedersen (19′ st), G. Maripàn, A. Masina (31′ st), C. Biraghi, S. Ricci (19′ st), K. Linetty, G. Gineitis, C. Casadei (43′ st), E. Elmas (31′ st), C. Adams. In panchina: A. Paleari, A. Donnarumma, S. Walukiewicz (19′ st), Y. Karamoh (19′ st), A. Sanabria, A. Dembele (31′ st), A. Tameze (43′ st), A. Cacciamani, S. Perciun (31′ st). All.: Vanoli Paolo.

Udinese (4-4-1-1): M. Okoye, K. Ehizibue (18′ st), J. Bijol, B. Solet, H. Kamara, A. Atta, S. Lovric (26′ st), J. Karlstrom, J. Ekkelenkamp (39′ st), M. Payero (39′ st), I. Bravo (18′ st). In panchina: R. Sava, D. Padelli, O. Zarraga, A. Sanchez (39′ st), K. Davis (18′ st), M. Palma, S. Pafundi (26′ st), C. Kabasele, L. Giannetti, T. Kristensen, R. Modesto (18′ st), D. Pizarro (39′ st). All.: Runjajic Kosta

Gol: 39′ pt C. Adams (T), 40′ st A. Dembele (T).

Arbitro: G. Collu.

Ammoniti: 38′ pt G. Maripàn (T), 36′ st G. Gineitis (T), 48′ st J. Bijol (U), 45′ st J. Karlstrom (U).

Foto: Sky Sport