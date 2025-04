Calcio Serie A – La Juve subisce il gol nel primo tempo, non recupera e perde a Parma

Parma (Parma – Juventus 0-1) – Arriva la prima sconfitta bianconera dell’era Tudor come allenatore della Juventus: compromessa la corsa alla Champions League. Nel recupero il Parma sblocca il risultato con Pellegrino. Nella ripresa, la Juventus ci prova con Yildiz e Kolo Muani, ma non basta. Il Parma con questi tre punti si allontana dalla zona salvezza e si porta a quota 31 punti, mentre i Bianconeri restano al quinto posto a 59.

Parma – Juventus 0-1

Parma (3-5-2): Z. Suzuki, G. Leoni, A. Vogliacco (10′ pt), L. Valenti, E. Delprato, A. Bernabè (10′ pt), M. Keita, S. Sohm, E. Valeri, M. Pellegrino (30′ st), A. Bonny (40′ st). In panchina: R. Marcone, E. Corvi, B. Balogh, N. Estevez (10′ pt), P. Almqvist (40′ st), J. Ondrejka, M. Løvik, A. Hainaut (10′ pt), M. Cancellieri, D. Camara, A. Hernani Jr (1′ st), M. Djuric, A. Circati, A. Haj Mohamed, D. Man (30′ st). All: Chivu Cristian Eugen.

Juventus (3-4-2-1): M. Di Gregorio, P. Kalulu, P. Renato Veiga, L. Kelly (42′ st), W. McKennie (12′ st), M. Locatelli (42′ st), K. Thuram-Ulien, A. Cambiaso, N. González (42′ st), R. Kolo Muani, D. Vlahovi? (1′ st). In panchina: M. Perin, C. Pinsoglio, A. Costa (42′ st), F. Conceição (1′ st), K. Yildiz (12′ st), V. Adži, T. Weah (42′ st), S. Douglas Luiz (42′ st), N. Savona, J. Rouhi. All: Tudor Igor.

Gol: 46′ pt M. Pellegrino (P).

Arbitro: D. Chiffi.

Ammoniti: 25′ pt S. Sohm (P), 4′ st A. Hernani Jr (P), 24′ st M. Locatelli (J), 8′ st N. González (J), 31′ st K. Yildiz (J).

Foto: AdnKronos