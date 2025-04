Dieci anni di contabilità truccata alle Molinette

Torino – È la fine del mondo… Bergoglio permettendo (è l’ennesima prova che la Chiesa non serve a niente, rimandiamola – armi e bagagli e dopo aver pagato i debiti colossali con lo Stato Italiano, e se non li ha pagati, sequestriamo i suoi immensi beni compresa la cattedrale di San Pietro – ad Avignone così Macron è contento). Alle Molinette di Torino, l’ospedale più importante della Regione Piemonte, uno dei più importanti d’Italia, sono emerse truffe colossali per anni di ticket mai incassati, di risarcimenti mai chiesti, di fatture rimaste aperte, di crediti ormai prescritti. Parliamo di decine di milioni di euro trascinati di bilancio in bilancio come se fossero ancora esigibili. Ma soprattutto il caos che ha regnato nella contabilità dell’intramoenia utilizzata come un maquillage per alterare il rendimento economico dell’azienda sanitaria Città della Salute, senza tener conto dell’accantonamento del “Fondo Balduzzi” conseguente alla mancata trattenuta della quota del 5% intascata invece dal personale medico. Ora sedici dirigenti della sanità piemontese finiranno alla sbarra. Sono gli ex manager che tra il 2013 e il 2023 hanno guidato il polo ospedaliero, rinviati a giudizio per truffa e falso ideologico in atto pubblico.