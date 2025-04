Pistolero settantenne spara ai vicini e ai poliziotti: arrestato

Cossilla (BI) – Oggi all’ora di pranzo un pensionato di 70 anni ha impugnato la sua Beretta calibro nove canna corta e ha iniziato a sparare contro i condomini del palazzo sito in Strada dell’Acqua, coi quali è già in lite da tempo. Qualcuno ha dato l’allarme e sono arrivati i poliziotti contro i quali ha sparato il pistolero settantenne. Dopo essere riusciti a disarmarlo, gli agenti hanno condotto l’uomo negli uffici della questura, dove sono in corso tutti gli accertamenti del caso e le valutazioni sui provvedimenti da prendere. Aveva documenti falsi e si dichiara sloveno, ma è albanese.