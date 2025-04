Nuove case dell’Atc per le famiglie in difficoltà

Cossato (BI) – Il nuovo cantiere dell’Atc sta procedendo alla costruzione di 42 nuovi alloggi popolari suddivisi in tre palazzine alla Picchetta, in località Baraggine, il Comune in questi giorni ha pubblicato il bando per la formazione della graduatoria per l’assegnazione delle abitazioni di edilizia sociale. Alloggi che al momento in città sono 165, dislocati tra Via Milano, Via Imer Zona e Strada Baretto, gestiti dall’Atc. Quest’ultima quando se ne libera uno avvisa il Comune, che lo riassegna scorrendo la graduatoria, ed è poi l’Atc a stipulare il contratto. Si tratta di un bando pubblicato ogni quattro anni e riguarda gli alloggi di Cossato, ma può fare richiesta anche chi risiede o lavora negli altri Comuni dell’ambito territoriale. In questo caso è l’ambito territoriale numero 6, che comprende 65 Comuni. Intanto la ditta incaricata dalla Regione e dall’Atc sta realizzando due palazzine da 12 alloggi verso il liceo e una da 18 di fronte. Questo cantiere da 8 milioni di euro finanziati dalla Regione, fermo da 15 anni, ripartì all’inizio del 2024 su impulso dell’allora assessore regionale alla Casa, Chiara Caucino, che si impegnò per sbloccare la situazione di questa opera incompiuta per andare incontro, tramite la disponibilità di nuovi alloggi, alle sempre più numerose famiglie in difficoltà a causa della crisi economica.

