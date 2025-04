Ritrovato morto il ventenne caduto in un canale a Novara, ancora senza esito le ricerche del ragazzino scomparso nel Tanaro

Novara (Ansa) – È stato ritrovato ieri sera a pochi metri dal luogo dove era caduto in acqua il corpo senza vita di Amhed Arlsan il pakistano di 20 anni caduto martedì sera nelle acque del canale Quintino Sella. A condurre le ricerche sono stati i Vigili del fuoco con l’ausilio di colleghi sommozzatori giunti da Milano, Verbania, Torino e anche di un elicottero. Il corpo del ragazzo era incastrato fra la vegetazione acquatica ad alcuni metri di profondità, poco distante dal ponte di corso Milano nel quartiere di S. Agazio dove c’è l’argine da cui era caduto.

Invece non è stato ancora trovato l’altro disperso in acqua in Piemonte, un tredicenne di origini senegalesi trascinato dalla corrente del fiume Tanaro a Verduno (Cuneo) dove stava facendo un bagno con tre coetanei.

Foto: Ansa