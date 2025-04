Uccide i vicini e poi fa harakiri

Volvera (TO) – Ieri sera verso le otto un uomo di 34 anni si è tolto la vita dopo aver ucciso i suoi vicini di casa, una coppia di giovani sposi. A lanciare l’allarme è stata la madre di uno dei giovani, sconvolta dall’accaduto e dalla dinamica dei fatti. Sul posto l’ambulanza del 118 e i Carabinieri che hanno raccolto gli elementi necessari per ricostruire la dinamica dei fatti. Secondo le prime ricostruzioni l’omicida si sarebbe recato nell’abitazione dei vicini per affrontare una discussione preesistente. La situazione sarebbe degenerata rapidamente: l’uomo avrebbe estratto un lungo coltello da sub e si sarebbe scagliato con violenza contro la coppia. I due avrebbero tentato di fuggire cercando riparo nel cortile interno del condominio ma i corpi sono stati ritrovati ormai cadaveri l’uno accanto all’altro. Subito dopo il duplice omicidio, l’uomo si è tolto vita facendo harakiri con lo stesso pugnale con cui aveva ucciso gli altri due. L’intervento dei soccorritori è stato immediato, ma inutile in quanto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di tutte e tre le persone coinvolte nella drammatica vicenda.