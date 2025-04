Barbone cercava un tetto ma ha trovato la morte

Rivarolo Canavese (TO) – Stanotte verso le quattro un uomo di 78 anni è morto in un incendio nella comunità dov’era ospitato per ragioni di emergenza abitativa. Sul posto i Vigili del Fuoco che, dopo aver avuto ragione delle fiamme e aver evacuato le persone presenti e verificato la messa in sicurezza dell’area, hanno trovato il corpo carbonizzato del barbone originario di un Comune vicino. L’edificio è utilizzato dalla comunità Anfass La Torre, che si occupa di disagio sociale e disabilità anche come centro diurno e comprende alcuni alloggi per accogliere utenti in particolare difficoltà. Sul posto anche i Carabinieri che hanno raccolto gli elementi necessari per accertare le cause dell’incendio.