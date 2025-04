Cade da cavallo e finisce all’ospedale di Alessandria

Alessandria – È stato ricoverato in elisoccorso all’ospedale di Alessandria l’uomo di 71 anni che nel tardo pomeriggio di ieri è caduto da cavallo in un maneggio di Zavattarello (PV) nell’Oltrepò Pavese in località Valle Inferiore. Sul posto è stato subito inviato l’elisoccorso partito da Alessandria, per garantire un trasporto tempestivo verso la struttura ospedaliera. La rovinosa caduta gli ha procurato diversi traumi che hanno subito reso necessario l’intervento dei soccorsi. Inizialmente si temeva che le condizioni fossero ancora più gravi ma al Civile di Alessandria è arrivato in codice giallo. Le sue condizioni sono quindi serie ma, fortunatamente, non critiche. Sul posto anche i Carabinieri di Voghera che sono intervenuti per avviare le indagini e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.