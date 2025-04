Cade dalla moto, inutili i soccorsi

Masone (GE) – Ieri pomeriggio verso le sei un ragazzo di 25 anni è morto sulla strada delle Giutte, sul Turchino tra Acquasanta e Masone al confine col Piemonte, dove procedeva in moto. A trovarlo steso sulla strada, ancora in vita e vicino alla sua moto ancora accesa, alcuni escursionisti di passaggio. Immediata la chiamata ai soccorsi, giunti sul posto dopo qualche minuto: inutili però i tentativi di rianimazione. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Sul posto i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso par accertare la dinamica dell’incidente. Resta da stabilire se sia caduto con la moto, restando ferito in modo mortale o se invece un malore lo abbia stroncato durante la gita. La salma è stata trasferita in obitorio e il giudice che segue il caso ha ordinato l’autopsia e gli esami medico legali che chiariranno le circostanze del decesso.