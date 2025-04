Calcio Serie B – Pareggio giusto tra Frosinone e Spezia

Frosinone (Frosinone – Spezia 2-2) – Frosinone e Spezia pareggiano nell’anticipo dell’ora di pranzo allo Stirpe e conquistano un punto a testa che accontenta maggiormente i Giallazzurri che fanno così un altro piccolo passo verso la salvezza. Prima frazione di gioco contraddistinta da ritmi elevati. Gli ospiti provano a gestire il pallino del gioco ma gli uomini di Bianco sono bravi a ripartire creando apprensione alla difesa ligure. Dopo 9′ i padroni di casa trovano il vantaggio con un preciso colpo di testa di Bohinen che sfrutta un cross dalla destra di Ghedjemis per battere Gori. Al 15’ risposta dei Liguri con Bandinelli che sigla il momentaneo pareggio con un potente e preciso sinistro dal limite che si insacca sotto la traversa successivamente ad una ribattuta della difesa di casa. Il Frosinone di nuovo in vantaggio al 39’ grazie a Bohinen che realizza con una bellissima battuta di sinistro che si insacca sotto l’incrocio alla destra di Gori. Nel corso della ripresa lo Spezia cela mette tutta e finalmente al 31′ Esposito pareggia il conto con un perfetto colpo di testa su assist di Kouda sul quale Cerofolini non riesce ad intervenire.

Frosinone – Spezia 2 – 2

Frosinone (3-4-3): M. Cerofolini, R. Marchizza, F. Ghedjemis, I. Vural, G. Ambrosino, F. Lucioni, G. Kvernadze, J. Oyono, I. Monterisi, E. Bohinen, G. Bracaglia. In panchina: A. Sorrentino, G. Cittadini, T. Begic, A. Oyono, F. Distefano, K. Barcella, F. Grosso, M. Lusuardi, F. Cichella, A. Partipilo, F. Tsadjout, E. Pecorino. All: Bianco Paolo.

Spezia (3-5-2): S. Gori, P. Wisniewski, P. Hristov, A. Mat?j?, S. Elia, A. Nagy, S. Esposito, F. Bandinelli, G. Aurelio, G. Lapadula, F. Esposito. In panchina: L. Chichizola, D. Mascardi, S. Ferrer Canals, D. Falcinelli, A. ?olak, G. Di Serio, F. Cassata, L. Vignali, P. Candelari, S. Giorgeschi, R. Kouda, H. Djankpata. All.: D’Angelo Luca

Gol: 9′ pt E. Bohinen (F), 15′ pt F. Bandinelli (S), 39′ pt E. Bohinen (F), 30′ st F. Esposito (S).

Arbitro: A. Prontera.

Ammoniti: I. Monterisi (F), E. Bohinen (F).