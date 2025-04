Calcio Serie B – Una Samp opaca si arrende troppo presto alla Carrarese

Carrara (Carrarese – Sampdoria 1-0) – La Sampdoria esce battuta dal campo della Carrarese e scivola di nuovo in “zona retrocessione”. A decidere il match è un gol in avvio di Torregrossa. Nel finale una traversa su punizione di Niang e un palo con Oudin nel recupero, troppo poco per sperare nella salvezza.

Carrarese – Sampdoria 1-0

Carrarese (3-4-2-1): M. Bleve, M. Imperiale, J. Illanes Minucci, L. Cherubini, M. Cicconi, E. Zuelli, N. Schiavi, M. Finotto, G. Guarino, S. Zanon, E. Torregrossa. In panchina: V. Fiorillo, F. Melegoni, F. Oliana, T. Milanese, D. Bouah, S. Shpendi, S. Giovane, G. Manzari, A. Fontanarosa, N. Belloni, L. Capezzi, L. Cerri. All.: Calabro Antonio Nicola.

Sampdoria (4-3-3): A. Cragno, M. Curto, R. Vieira, M. Ricci, M. Meulensteen, M. Niang, P. Beruatto, F. Depaoli, B. Berezyski, G. Altare, L. Benedetti. In panchina: N. Chiorra, S. Ghidotti, M. Coda, A. Akinsanmiro, F. Borini, L. Venuti, R. Oudin, A. Ferrari, G. Yepes Laut, G. Sibilli, F. Abiuso, A. Riccio. All: Evani Alberico.

Gol: 6′ pt E. Torregrossa (C).

Arbitro: L. Zufferli.

Ammoniti: N. Schiavi (C), S. Shpendi (C), A. Cragno (S), R. Vieira (S), B. Bereszy?ski (S).

Foto: Quotidiano Sportivo