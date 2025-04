Esce di strada in moto e perde la vita ma se ne accorgono dopo ore

Fubine (AL) – Antonio Gambino di 41 anni, un motociclista residente a Vignale Monferrato, è stato trovato cadavere sul ciglio della strada che conduce a Fubine, vicino al bivio per Felizzano. La macabra scoperta è stata fatta da un assessore del Comune di Fubine che passava a piedi verso le undici di stamane per cui ha subito dato l’allarme. Sul posto i Vigili del Fuoco un’ambulanza del 118 e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire la dinamica dei fatti. Dalle prime indiscrezioni pare che verso l’alba l’uomo, per cause in corso di accertamento, abbia perso il controllo della moto finita nel fosso adiacente alla strada proprio in prossimità di una bassa struttura in cemento.