L’alluvione gli porta via l’auto e la moto, e lui si toglie la vita

Cavagnolo (TO) – L’alluvione gli ha portato via tutto quello a cui teneva di più e lui si è tolto la vita. Questa la tragedia vissuta da un uomo di 45 anni trovato cadavere qualche giorno fa nella sua abitazione delle case Atc di Cavagnolo, un centro vicino a Crescentino. In quella zona proprio le case popolari sono state le più colpite dall’ondata di acqua e fango. Domenica scorsa era riuscito a rientrare nel suo appartamento, situato ai piani alti della palazzina. Nell’alluvione, infatti, aveva perso sia l’auto che la motocicletta che utilizzava per recarsi al lavoro a Chivasso. Completamente distrutto anche tutto ciò che custodiva nel garage, allagato dall’esondazione del rio Trincavena. Dopo aver passato alcune ore con la vicina, l’uomo sarebbe tornato in casa e qui sarebbe stato poi trovato senza vita intorno all’ora di pranzo. A lanciare l’allarme è stata la compagna, che vive nel Torinese, preoccupata perché non rispondeva al telefono. Sul posto i Carabinieri che hanno sfondato la porta dell’appartamento per consentire l’ingresso al personale del 118 che non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Foto: La Voce