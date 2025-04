Ragazza di 17 anni muore sotto un treno davanti ai genitori

Milano – Ieri sera verso le dieci e mezza alla stazione di Greco-Pirelli una ragazza filippina di 17 anni è stata travolta e uccisa dal treno regionale Trenord, proveniente da Chiasso e diretto alla stazione di Porta Garibaldi, mentre tentava di attraversare i binari con un monopattino. È stata soccorsa ma per lei ormai non c’era più niente da fare: è morta poco dopo all’ospedale San Gerardo di Monza. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori che erano in stazione con lei. Sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polfer che ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica della tragedia anche grazie alle immagini riprese dalle telecamere del circuito di videosorveglianza della stazione che potrebbero aver ripreso alcuni attimi utili a ricostruire l’accaduto. Ulteriori elementi potrebbero emergere dall’autopsia disposta sulla salma.