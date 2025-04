Recuperato dai pompieri un capriolo finito in una vasca alla Reggia di Venaria Reale

Torino – Ieri mattina i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo un capriolo caduto in una vasca in cemento della Reggia di Venaria Reale. Per completare il recupero sono intervenute squadre volontarie e permanenti, tra cui i nuclei specializzati e i sommozzatori.

L’animale, una volta recuperato, è stato affidato al personale veterinario del Comune di Torino. Sul posto anche i Carabinieri che hanno raccolto gli elementi necessari a stabilire la dinamica dell’incidente e le responsabilità del personale addetto alla vigilanza della dimora reale sabauda.