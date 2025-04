Calcio Eccellenza – Dopo 24 anni la Valenzana torna in Serie D

Valenza (Valenzana Mado – Giovanile Centallo 2-0) – Con la vittoria ottenuta contro la Giovanile Centallo (2-0), la Valenzana Mado taglia il traguardo della Serie D, categoria che mancava alla città dell’oro dal 2001, all’epoca della gestione Omodeo. La squadra di Pellegrini ha messo al sicuro il risultato già nei minuti iniziali, dopodiché ha saputo tenere a bada il ritorno degli avversari. Alla fine è scoppiata la festa dei Rossoblù che, tra l’altro, hanno toccato il record delle 30 partite consecutive senza sconfitte. Un trionfo costruito passo dopo passo: 17 vittorie, 11 pareggi e una sola sconfitta. Promozione che rappresenta non solo un successo sportivo, ma anche un segnale di rinascita.

Valenzana Mado – Giovanile Centallo 2-0

Valenzana Mado: Rosti, Garlando, Spriano, Redi, Ciletta, Ortolan, Maione, Cirio, Mazzucco, Massaro, Simone In panchina Baralis, La Neve, Di Nardo, Kerroumi, Delledonne, Regolanti, West, Galdiolo, Palazzo) All. Pellegrini.

Giovanile Centallo: Bellucci, Menon, Bedino, Morello, Mozzone, Vallati, Ceta, Minini, Boena, Monge, Poppa In panchina .Bergesio, Bonetto, Petre, Magnino, Beschku, Guttero, Antolini, Fogliarino, Alvitrez) All. Sacco.

Gol: 8′ Spriano, 13′ Maione.

Arbitro: Pierini di Torino.