Calcio Promozione – Il Casale perde con l’ultima in classifica e favorisce l’Alessandria che va in Eccellenza

Chieri (Psg – Città di Casale 2-1) – Inattesa sconfitta dell’Asd Città di Casale che perde 2-1 a Chieri in casa del Psg , ultima in classifica e già retrocessa. Con questo risultato la Fc Alessandria, che vince senza problemi (0-4) a San Giusto Canavese col San Giacomo Chieri, è dunque matematicamente promossa in Eccellenza per un epilogo che lascia l’amaro in bocca ai Nerostellati che dovranno giocarsi tutto ai play off. Per la cronaca il Psg passa in vantaggio nel primo tempo con un gran tiro di Arpellino da fuori area che s’infila dritto nel sette. Nella ripresa i padroni di casa raddoppiano con D’Errico, i Nerostellati accorciano con Canuto, ma la gara finisce sul 2-1. Domenica prossima si torna al Palli per l’ultima partita di campionato con il Canelli, poi spazio ai play off per cui i Nerostellati sono attesi tra due settimane.

Psg – Città di Casale 2-1

Psg: 1 Salvaggio, 2 Tafaro, 3 Castellarin, 4 Desopo. 5 Fiore, 6 Rosa, 7 Lanza , 8 Maiida, 9 Massera (42′ Trimarchi), 10 D’Errico, 11 Lucca. In panchina: Cuniberti, Macario, Raco, Spnelli, StiarLazzari. Bravin. All. Frattolillo.

Città di Casale: 1 Cerruti, 2 Luzzi, 3 Perdicaro, 4 Beatrice 5 Canino, 6 Miglietta (30’st Passanante), 7 Zaffiro, 8 Amin, 20 Rodriguez, 10 Margaglio (40’st Ventre), 11 Canuto. In panchina:. Favarin, Maioglio, Cellii, Benna, Michelerio, Margaglio, All. Poliglottta.

Gol: 27’pt Arpellino, 40’ D’Errico; st 20’ Canuto.

Arbitro: Parrucchino di Torino.

Foto: Monferrato Web Tv