Calcio Promozione – L’Alessandria demolisce il Chieri e vola in Eccellenza

Chieri (San Giacomo Chieri – Fc Alessandria 0-4) – I Grigi sono in Eccellenza, con un poker al San Giacomo Chieri che, in questo momento sarebbe in Prima Categoria. Promossi, gli uomini di Merlo, con un turno di anticipo, sul neutro di San Giusto Canavese. Nel giorno in cui si poteva decidere la stagione o, almeno, ipotecarla, la FC ha fatto il capolavoro nella penultima tappa di un girone di ritorno spettacolare. I Grigi dominano, al 10′ sono in vantaggio con Cardellino, che devia in ret il taglio da sinistra di Mazzocca. E il 10 porta bene all’attaccante argentino che, allo stesso minuto, ma della ripresa, aveva realizzato la rete decisiva contro il San Giacomo.Ma quando ormai il risultato è in cassaforte, perché dopo 2′ raddoppia Muratore, recuperando la conclusione, respinta di Ventre.Che, al 6′, dà l’assist per Grandoni, controllo e diagonale nell’angolino più lontano per lo 0-3.C’è gloria anche per il capitano, Magné, alla prima rete stagionale, a lungo cercata: è il 27′ i 500 e più impazziscono. Anche perché da Chieri arriva la notizia del raddoppio del Psg con Città di Casale,Mancano 15′, i nerostellati accorciano, al ‘Cerutti’ di San Giusto la gara finisce al 45′, senza recupero. C’è da aspettare, la squadra resta in campo fino a quando arriva l’ufficialità: 2-1, e allora si scatena la festa,

San Giacomo Chieri – Fc Alessandria 0-4

San Giacomo Chieri: Frandina; Tomatis (st 33′ El Kabdany), F.Gai (st 27′ Ishaak), Raimondo, Sicchiero, Romano, Angeloni, D.Gai, Balzano (st 13’Dushku), Bosco (st 14’st Sabena), Gonzales (st 13′ Lisciotto). In panchina: Tinello, Bai, Gerarca,, Cavicchioli. All.: Melega.

FC Alessandria: Canegallo; Merlo, Magné, Cesaretti (st 38′ Maggi), Mazzocca (st 30′ Erbini); Muratore, Mazzucco, Grandoni (st 9′ Vinces), Pellegrini; Cardellino (st 20′ Massaro), Ventre (st 20′ Boveri). In panchina: Menino, Straneo,Cirio, Tozzi. All.: Merlo.

Gol: pt 10′ Cardellino; st 2′ Muratore, 6′ Grandoni, 26′ Magné.

Arbitro: Tripaldi di Cuneo.

Ammoniti: Cesaretti, Angeloni , Romano.

Corner: 2-4.

Recuperi: 3+0.

Foto: La Stampa